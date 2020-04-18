МЕХИКО, 18 апр /ПРАЙМ/. Мобильный сервис доставки еды из ресторанов Rappi приступил к испытаниям в Колумбии роботов-доставщиков, сообщили местные СМИ.

"Пилотный проект, который стартовал в Медельине, включает 15 роботов, которые исполняют 120 заказов в день", — говорится в материале издания Tiempo.

Роботы американской компании KiwiBots емкостью 42 литра работают с безналичными заказами на последней миле доставки и дезинфицируются перед и после каждой отправки.

По словам разработчиков сервиса, новая реальность, с которой сталкиваются пользователи, заставляет бизнес искать новые возможности. С помощью роботов компании намерены избежать лишних контактов с людьми и снизить скорость распространения коронавируса.

Пилотная программа роботизированной доставки еды продлится в Медельине до 8 июля, после чего этот сервис может быть внедрен в других городах Колумбии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2,1 миллиона случаев заражения, почти 140 тысяч человек скончались.