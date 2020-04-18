МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Строительные работы, приостановленные в Московской области до 1 мая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, могут быть возобновлены раньше установленного срока, сообщил РИА Недвижимость начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

В субботу 18 апреля на основании постановления 194-ПГ в Московской области до 1 мая было приостановлено строительство детских садов, школ, а также многоквартирных домов. Исключения составили объекты, возводимые в рамках национальных проектов, а также строительство медицинских комплексов и предприятий непрерывного действия, направленное на обеспечение жизнедеятельности граждан.

"Сейчас самое главное — это обезопасить жителей, и, к сожалению, приходится идти на такие решения, как остановка строек, чтобы замедлить и минимизировать процессы распространения коронавирусной инфекции. Согласно решению губернатора, приостановка строительства запланирована до 1 мая. Тем не менее, в настоящий момент рассматриваются все варианты развития ситуации, в том числе и возобновление строительства, но при этом правительство Подмосковья разработает ряд контрмер, направленных на обеспечение безопасности строительных процессов", — сказал Гарибян.

Он добавил, что основной задачей на сегодня является не допустить массового распространения инфекции.

"Пока не будет разработан строгий и четкий алгоритм действий, который позволит обезопасить строителей, работы возобновлять нельзя. Над этим очень интенсивно работают все отраслевики, принимается во внимание и зарубежный опыт. Все эти процессы находятся под личным контролем губернатора", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что большое влияние на принятие решений в нынешней ситуации будет иметь эпидемиологическая составляющая, которая "может вносить свои коррективы".

Ранее в ходе онлайн-совещания с членами правительства Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал разработку регламента строительных работ в области в период распространения коронавируса, который призван подготовить собственников стройкомпаний к более эффективному возобновлению работ, как только будет можно. По словам главы региона, подготовка документа практически завершена.