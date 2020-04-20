МОСКВА, 20 апр- ПРАЙМ. Дефицит бюджета России по итогам 2020 года может составить порядка 5,6 трлн рублей вместо ранее планировавшегося профицита в 900 млрд рублей. Об этом пишут сегодня "Известия" со ccылкой на источник, близкий к правительству.

Бюджет на 2020–2022 годы корректировался в феврале. Доходы по итогам текущего года прогнозировались на уровне 20,6 трлн рублей, а траты на уровне 19,7 трлн. Таким образом, профицит должен был составить 900 млрд.

По словам источника издания, базовая для расчета доходов казны цена на нефть составит 20 долларов за баррель. В феврале этот показатель планировался на уровне 57,7 долларов. Уровень поступлений в бюджет составит 15,2 трлн рублей.

Вместе с тем, в этом показателе не учтены доходы от покупки Сбербанка у ЦБ. По словам собеседника "Известий", разрыв может быть скорректирован в ближайшее время, когда появится ясность в этом вопросе.