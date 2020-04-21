МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае вернулась в плюс на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) после открытия торгов в США и достигла 1,25 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.03 мск цена майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX росла на 103,32%, до 1,25 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI. До открытия показатель был отрицательным.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась при этом на 20,18%, до 20,41 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 24,62%, до 15,4 доллара за баррель.

Во вторник нефтяные рынки продолжают падение, начатое накануне, когда WTI с поставкой в мае на NYMEX падала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года. ОПЕК в свою очередь по итогам 2020 года ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире — на 6,8 миллиона баррелей в сутки.