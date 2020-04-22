МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минтранс РФ предупредил судоходные компании о возможности мин в Красном море, следует из письма ведомства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"В Минтранс России поступила информация о наличии в южной части Красного моря района с высокой вероятностью минной опасности", — говорится в письме.

Письмо направлено в адрес главы Росморречфлота Александра Пошивая и президента Российской палаты судоходства Алексея Клявина.

"Просьба в возможно короткий срок довести данную информацию до судовладельцев в целях своевременного информирования мореплавателей", — отмечается в письме, подписанном директором департамента госполитики в области морского и речного транспорта Юрием Костиным.

Красное море на юге омывает берега Эритреи и Йемена. Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде — городе-порте на Красном море — и передаче его под контроль ООН.