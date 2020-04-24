МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. США должны потребовать от развивающихся стран раскрыть долговые обязательства перед Китаем в случае будущей реструктуризации их долгов в рамках пакета международной помощи, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо группы американских сенаторов.

Представители G20 и Парижского клуба кредиторов на прошлой неделе согласились до конца года приостановить выплаты по долговым обязательствам беднейших стран в условиях кризиса вокруг ситуации с COVID-19. Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) также призвала к отмене одного триллиона долга, накопленного развивающимися странами.

В письме, которые 16 сенаторов направили главе госдепа Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину, говорится, что многие китайские кредиты были выданы на условии неразглашения и около 50% всех займов, взятых развивающимися странами в Китае, никак не учитываются в статистике Всемирного банка, МВФ или кредитно-рейтинговых агентств.

"Без этого (прозрачности долгов) налогоплательщики США и других западных стран фактически будут спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов", — говорится в послании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.