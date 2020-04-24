МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что новый коронавирус погибает при воздействии прямого солнечного света в течение минуты.

"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", — высказал свою точку зрения американский лидер.

Он не уточнил, откуда взялись такие данные.

Ранее глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко говорил о том, что солнце "препятствует распространению коронавируса", но только в условиях теплой погоды.

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