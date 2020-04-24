МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Перевод выплат безработным, чернобыльцам и детских пособий на карту "Мир" также предлагается продлить до 1 октября текущего года вместо 1 июля, следует из проекта постановления правительства.

Ранее в пятницу Банк России объявил, что сроки перевода выплат пенсионерам на карты "Мир" продлены с 1 июля до 1 октября, чтобы у клиентов не было необходимости в условиях самоизоляции посещать офисы кредитных организаций.

Переводить выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия на карту "Мир" российские банки начали с 1 мая прошлого года, когда вступило в силу постановление правительства №1466, вносящее поправки в закон о национальной платежной системе.

Предполагалось, что карты международных платежных систем, например, Visa или MasterCard, если клиент пользовался ими для получения выплат, будут действовать до истечения срока действия — на них же до этого момента будут зачисляться пособия. После окончания срока действия карты, но не позднее 1 июля 2020 года, получателю выплат будет выдана карта "Мир".

"В абзаце втором пункта 2 слова "1 июля" заменить словами "1 октября", — сказано в проекте постановления.

Таким образом, перевод на карты "Мир" до 1 октября предлагается продлить не только для пенсий и выплат бюджетникам, но и выплат безработным, чернобыльцам и детских пособий, а также пособий гражданам, которые подверглись воздействию радиации во время аварии на химкомбинате "Маяк", сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.