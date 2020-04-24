МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. "Почта России" в 2020-2021 годах приобретет 6 тысяч отечественных автомобилей на сумму около 8 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного автопрома заявил, что "Почта России" дополнительно закупит 6 тысяч российских автомобилей.

"Почта России" приобретет 6 тысяч автомобилей отечественного производства ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, "Камаз". Поставки ожидаются в 2020-2021 годах. Общая сумма закупок составит около 8 миллиардов рублей", — сказали в пресс-службе "Почты России".