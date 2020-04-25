МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Торговое соглашение США-Мексика-Канада (USMCA) вступит в силу 1 июля, заявил американский торгпред Роберт Лайтхайзер.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было достигнуто лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США.

"Торговый представитель Роберт Лайтхайзер сегодня уведомил конгресс, что Канада и Мексика предприняли необходимые меры для выполнения обязательств в рамках USMCA и что соглашение вступит в силу 1 июля 2020 года", — говорится в заявлении.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы администрации Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. USMCA пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства.