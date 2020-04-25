ВАШИНГТОН, 25 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках недавно подписанного им закона о стимулировании экономики миллионы американских семей получат прямые платежи в размере 3,4 тысячи долларов.

"Сегодня я подписал программу по защите заработных плат и медицины, которая предоставляет возможность выделить 320 миллиардов долларов, чтобы продолжать выплату зарплат американцам, 30 миллиардов долларов будут зарезервированы для маленьких фининститутов, в том числе представляющих уязвимое меньшинство нашего общества. Это предоставит жизненно важную помощь для афроамериканцев и латиноамериканцев, которые владеют бизнесом, и для их сотрудников", — сказал он на брифинге.

"Закон также предоставляет выплаты 75 миллиардов долларов госпиталям, которые остро нуждаются в деньгах… В рамках закона по здравоохранению мы направляем прямые выплаты миллионам американцев, которые уже начали получать выплаты – 3,4 тысячи долларов на типичную американскую семью из четырех человек", — добавил Трамп.

Подписанный Трампом закон о дополнительном стимулировании экономики объемом в 484 миллиарда долларов выделяет, в частности, 321 миллиард на продолжение программы поддержки малого бизнеса, 60 миллиардов на программу помощи бизнесу при ЧС, 75 миллиардов на поддержку больниц и системы здравоохранения, а также 25 миллиардов на расширение тестирования на коронавирус.