МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 5 966 новых случаев коронавируса в 83 регионах России, всего заболевших в стране 74 588, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрированы 74 588 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 2 612 случая коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 605 случаев. В Санкт-Петербурге — 215,, в Мурманской области — 193, в Дагестане — 157.

За весь период зафиксировано 681 летальный исход. Выздоровели 6 250 человек.