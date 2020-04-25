БУЭНОС-АЙРЕС, 25 апр /ПРАЙМ/. Аргентина заявила о прекращении переговоров о текущих и будущих торговых соглашениях в рамках Меркосур из-за коронавируса, сообщает МИД Парагвая — страны, председательствующей в организации.

"Аргентина заявила об отказе в участии в переговорах о торговых соглашениях, текущих и будущих, за исключением тех, что уже заключены с ЕС и Европейской ассоциацией свободной торговли", — говорится в сообщении.

Как пояснила Аргентина, данное решение было принято из-за необходимости уделить больше внимания приоритетам в своей внутренней экономической политике, которая еще больше пострадала из-за пандемии коронавируса.

"Парагвай и другие страны Меркосур проанализируют юридические, государственные меры в связи с решением Аргентины, чтобы не нарушить процесс торговых переговоров", — добавил МИД.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай и Бразилия. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.