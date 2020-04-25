МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.

"Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору, Минздраву России с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения – 30 апреля 2020 года.

Кроме того, Мишустин поручил Роспотребнадзору до 28 апреля 2020 года определить субъекты РФ, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты РФ.