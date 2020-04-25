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МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.

"Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору, Минздраву России с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения – 30 апреля 2020 года.

Кроме того, Мишустин поручил Роспотребнадзору до 28 апреля 2020 года определить субъекты РФ, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты РФ.

Минздраву России до 29 апреля 2020 года поручено довести до субъектов РФ, определённых Роспотребнадзором, требования по увеличению объёма коек для лечения больных с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Высшим должностным лицам субъектов РФ, определённых Роспотребнадзором, до 15 мая 2020 года поручено обеспечить развёртывание дополнительных коек. МЧС России, Минобороны России, Роспотребнадзору правительство поручило проработать вопрос разворачивания временных коек и представить предложения о возможных мероприятиях и сроках по проведению массовой дезинфекции зданий, сооружений и уличных пространств до 27 апреля 2020 года.