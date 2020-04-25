МИНСК, 25 апр /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне распространения коронавируса COVID-19 обратился к владельцу группы "Сафмар", российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву с просьбой помочь республике десятком компьютерных томографов, которые применяются для диагностики пневмонии, сообщает Telegram-канал "Пул первого".

В Telegram-канале опубликовано видео телефонного разговора Лукашенко. Авторы канала сообщают, что разговор был с Гуцериевым.

"Не надо эти тесты (на коронавирус – ред.), у нас уже их делают. Ты не спеши. А лучше мне десять КТ. Компьютерные. Не ЯМР (ЯМР-томографы – ред.), а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь — поговорим потом", — сказал Лукашенко.

Закончив разговор, глава государства пояснил сопровождавшим его, что хочет в каждый район Минска в поликлиники поставить подобное оборудование. "И тогда мы закроем вот это низшее звено. В больницах у нас хватает", — сказал президент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,5 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек.