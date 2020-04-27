МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Эксперты туристической отрасли считают, что большая часть государственной помощи в размере 3,5 миллиарда рублей пойдет на субсидии по вывозу туристов из-за рубежа, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Правительство утвердило правила субсидирования туроператоров в сфере выездного туризма в связи с распространением в мире пандемии коронавируса. В общей сложности, на это выделено 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию расходов по организации вывозных рейсов туроператоров и расходов по невозвратным тарифам авиакомпаний.

Согласно тексту документа, субсидии могут получить туроператоры, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом, туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный турпакет, включая стоимость перелета с использованием невозвратных тарифов авиакомпаний.

"На субсидию могут также претендовать туроператоры, которые возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. По данным Ростуризма, с 17 марта по 30 апреля российские туроператоры вернули в страну порядка 160 тысяч организованных туристов из 43 стран мира", — поясняют в АТОР.

Эксперты оценивают среднюю стоимость рейса по дальнемагистральным направлениям в сумму от 12 миллионов рублей. Стоимость рейсов по ближним направлениям в среднем может составлять около 5 миллионов рублей. Если взять среднюю стоимость вывозного рейса – 8 миллионов рублей, а среднюю его загрузку – 300 человек, то на 533 вывозных рейса туроператоры потратили почти 4,3 миллиарда рублей.

"Всего же на субсидии туроператорам в сфере выездного туризма (и за вывоз туристов, и за компенсации туристам туров с невозвратными авиабилетами) выделено 3,5 миллиарда рублей. Эксперты считают, что большая их часть пойдет на субсидии по вывозу туристов из-за рубежа. В правилах отмечается, что туроператор может получить компенсацию, если он уже выполнил обязательства перед туристом по выплате денежных средств", — отметили в ассоциации.

При этом специалисты считают открытым вопрос о том, каким образом будут рассматриваться заявки, если авиакомпания вместо возврата средств за неиспользованную перевозку выдает туроператору ваучер на будущий перелет. По этому пути пошли как иностранные, так и некоторые российские авиакомпании. Кроме того, туроператор не может компенсировать из субсидии затраты, если он произвел их из фонда персональной ответственности туроператора.