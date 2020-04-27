МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило госкомпании "Дом.РФ" почти 10 миллиардов рублей на 2020 год для компенсации затрат по обеспечению льготной ставки по кредитам для семей с детьми, говорится в распоряжении правительства.
Как отмечается в документе, Минфин из резервного фонда правительства получит порядка 9,6 миллиарда рублей для перечисления "Дом.РФ".
Этих денег должно хватить для субсидирования ипотеки для 21 тысячи семей, сообщается в документе.
https://1prime.ru/News/20200427/831344778.html