ВАШИНГТОН, 2 мая /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 10,8 миллиарда долларов Колумбии на предотвращение кризиса в свете пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте организации.

Средства будут предоставлены в рамках гибкой кредитной линии на два года и предназначены для "предотвращения кризиса".

"Колумбия предприняла выдающиеся усилия, чтобы интегрировать значительное количество мигрантов из Венесуэлы, что увеличило внутренний спрос, но расширило уязвимость перед внешними факторами. Как ожидается, в условиях пандемии экономика Колумбии впервые за два десятилетия замедлится", — приводятся в сообщении слова первого заместителя управляющего директора фонда Джеффри Окамото.

Предложенные МВФ средства призваны снизить внешние риски, обеспечить эффективную борьбу с коронавирусом и помочь с интеграцией мигрантов.

На сегодня в Колумбии подтверждены 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли почти 300 человек.

Ранее сообщалось, что за экстренной помощью к МВФ на фоне коронавируса обратились более 100 стран, половина заявок уже удовлетворена.