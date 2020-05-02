МВФ одобрил $10,8 млрд для Колумбии на предотвращение кризиса в свете пандемии COVID-19
ВАШИНГТОН, 2 мая /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 10,8 миллиарда долларов Колумбии на предотвращение кризиса в свете пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте организации.
Средства будут предоставлены в рамках гибкой кредитной линии на два года и предназначены для "предотвращения кризиса".
"Колумбия предприняла выдающиеся усилия, чтобы интегрировать значительное количество мигрантов из Венесуэлы, что увеличило внутренний спрос, но расширило уязвимость перед внешними факторами. Как ожидается, в условиях пандемии экономика Колумбии впервые за два десятилетия замедлится", — приводятся в сообщении слова первого заместителя управляющего директора фонда Джеффри Окамото.
Предложенные МВФ средства призваны снизить внешние риски, обеспечить эффективную борьбу с коронавирусом и помочь с интеграцией мигрантов.
На сегодня в Колумбии подтверждены 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли почти 300 человек.
Ранее сообщалось, что за экстренной помощью к МВФ на фоне коронавируса обратились более 100 стран, половина заявок уже удовлетворена.
https://1prime.ru/News/20200502/831378567.html