МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,19%, до 30,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 24,49 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются в среду на фоне вернувшегося беспокойства по поводу дисбаланса спроса на сырье и предложения.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 7,7 миллиона баррелей.

"Мы говорим о нормализации спроса и предложения, но нам предстоит пройти долгий путь", — считает глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.