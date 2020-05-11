МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Крупнейшая авиакомпания Колумбии и вторая по величине авиакомпания Латинской Америки Avianca Holdings подала заявление о банкротстве для начала процесса реорганизации в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, следует из заявления компании.

"Десятого мая 2020 года Avianca Holdings SA и ряд ее дочерних компаний и филиалов подали добровольные ходатайства в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США… чтобы сохранить и реорганизовать предприятия Avianca, в то время как компания продолжает испытывать на себе воздействие пандемии COVID-19", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что авиакомпания продолжит работу и обслуживание клиентов и сохранит рабочие места. Кроме того, Avianca ведет переговоры с правительством Колумбии и представителями ключевых рынков относительно финансовой помощи на время процесса реорганизации.