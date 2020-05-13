МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьера РФ Андрей Белоусов подписал документ о создании территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Правительство Российской Федерации постановляет: создать территорию опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" на территориях муниципального образования "Кольский район" и городского округа "Город Мурманск" Мурманской области", — говорится в сообщении.

Документом определено, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 500 тысяч рублей. На территории опережающего развития применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.