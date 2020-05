МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Три банка и двадцать российских компаний вошли в рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии американского журнала Forbes, сообщается на сайте издания.

В список вошли компании из 64 стран, которые издание оценило по четырем показателям: выручка, прибыль, активы и рыночная стоимость. Последнюю учитывали по данным на закрытии торгов 30 апреля.

В первой сотне рейтинга оказались всего три компании из России. "Газпром" занял 32 место c годовой выручкой в 122,6 миллиарда долларов, прибылью в 22,7 миллиарда, активами в 331,7 миллиарда и рыночной стоимостью в 60,8 миллиарда долларов. "Роснефть" заняла 53 строчку (126,9 миллиарда, 10,9 миллиарда, 208,5 миллиарда и 48,1 миллиарда долларов соответственно), "Лукойл" оказался на 99 позиции (116,3 миллиарда, 9,9 миллиарда, 95,7 миллиарда и 41,2 миллиарда долларов).

Если же смотреть первую десятку только по России, в нее также вошли "Сургутнефтегаз" (рыночная стоимость 17,9 миллиарда долларов), "Новатэк" (42,6 миллиарда долларов), Сбербанк (59,9 миллиарда долларов), "Транснефть" (13,4 миллиарда долларов), "Норникель" (43,8 миллиарда долларов), банк ВТБ (6,1 миллиарда долларов) и "Татнефть" (16,7 миллиарда долларов).

Вторую десятку открывает компания "Россети" с капитализацией в 3,5 миллиарда долларов, за ней идут НЛМК (10,4 миллиарда долларов), "Полюс" (21,8 миллиарда долларов), "Северсталь" (10,1 миллиарда долларов), "Интер РАО" (5 миллиардов долларов ровно), АФК "Система" (1,9 миллиарда долларов), ММК (6,1 миллиарда долларов), ритейлер "Магнит" (5,1 миллиарда долларов), Мосбиржа (3,7 миллиарда долларов), а также алмазодобытчик "Алроса" (6,2 миллиарда долларов).

Последние три российских представителя в рейтинге — крупнейший авиаперевозчик страны "Аэрофлот" (капитализация 1,1 миллиарда долларов), "Полиметалл" (9,7 миллиарда долларов) и "Московский кредитный банк" (2,2 миллиарда долларов).

В прошлогодний рейтинг журнала входили 22 российские компании. За год из него выбыли Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Русгидро". Первая в прошлогоднем списке занимала 1895 место, а вторая — 1957. Вернулся в рейтинг выбывший в прошлом году "Аэрофлот", занявший теперь 1763 место. Снова попал в него и золотодобытчик "Полюс", занявший 1021 позицию. Кроме того, в рейтинг вошел производитель золота, серебра, меди и цинка "Полиметалл", занявший 1843 место.

Согласно данным Forbes, rрупнейшая в мире нефтяная компания — саудовская Saudi Aramco — после проведённого первичного размещения акций на бирже (IPO) впервые оказалась учтённой в списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 и сразу оказалась в пятерке лидеров.

Saudi Aramco в конце прошлого года провела IPO на местной бирже Tadawul и теперь занимает пятое место в рейтинге Forbes Global 2000. Рыночная капитализация компании, согласно данным рейтинга, составляет 1,7 триллиона долларов.

При этом впереди нефтяной компании — финансовые структуры. Так, первое место в рейтинге уже восьмой год подряд занимает китайская банковская корпорация ICBC. За ней следует China Construction Bank, который сместил со второго места на третье американский банк JPMorgan Chase. Четвертое место заняла инвестиционная фирма Berkshire Hathaway, а пятое — поделили между собой Saudi Aramco и Agricultural Bank of China.

"Финансисты" доминируют и в десятке — седьмое и восьмое место в рейтинге Forbes заняли китайская страховая Ping An Insurance Group и Bank of America. Американская компания Apple опустилась с шестой на девятую строчку рейтинга. Десятое место занял Bank of China.

По сравнению с прошлым годом из топ-10 рейтинга крупнейших компаний мира выбыли англо-голландская нефтяная Royal Dutch Shell и американский банк Wells Fargo, но вернулась Berkshire Hathaway.

Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes составлен исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости. Всего в свежем рейтинге насчитывается 588 американских компаний, что на 13 больше, чем в прошлом году. Туда также вошли 324 китайских компаний, что на 15 больше, чем годом ранее.