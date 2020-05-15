МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Российские туроператоры аннулируют выездные туры с датами вылета в июне 2020 года из-за полной неопределенности по срокам снятия ограничений в России и других странах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"При полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом уже объявили туроператоры ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik", — говорится в сообщении.

По данным АТОР, аннуляции подлежат туры в период с 1 по 30 июня 2020 года, которые не состоятся в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Клиентам предлагается перенести даты путешествий и использовать уже внесенную оплату за туры для приобретения турпродуктов компании в более поздние сроки.

Также отмечается, что фактически понесенные затраты в связи с аннуляцией туров с чартерным перелетом отсутствуют, поэтому переносу подлежит полная стоимость.