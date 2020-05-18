С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая /ПРАЙМ/. Завод Nissan в Санкт-Петербурге возобновит производство в понедельник в две смены.

"Завод Nissan в Санкт-Петербурге планирует возобновить производство с 18 мая в две смены. В то же время мы будем строго следить за уровнем спроса на рынке, который, к сожалению, еще не успел восстановиться из-за пандемии COVID-19. В связи с этим мы не исключаем возможность приостановки производства в июне как реакцию на низкий спрос и возможность скорректировать склады. Другая возможная причина — недостаток компонентов с европейских заводов", — сообщили РИА Новости в компании.

Производство автомобилей на заводе Nissan в Петербурге было приостановлено с 30 марта.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких месяцев Nissan переведет свой завод в Петербурге на работу в одну смену из-за снижения спроса на автомобили и в связи с этим просчитывает варианты снижения численности занятых на предприятии. Как уточняли в компании, предполагается, что порядка 450 человек постепенно к августу покинут компанию, при этом подавляющая часть сотрудников — по соглашению сторон.

Завод Nissan в Петербурге ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") начал работу в июне 2009 года. В настоящее время завод выпускает три модели: Qashqai, X-Trail, Murano. На заводе работают около 2 тысяч человек.