МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen согласился заплатить 9 миллионов евро для прекращения дела в отношении главы правления автоконцерна Герберта Дисса и председателя наблюдательного совета Ханса Дитера Печа, сообщило издание Handelsblatt.

Прокуратура немецкого Брауншвейга предъявила Диссу и Печу обвинения в манипулировании рынком в сентябре прошлого года. Кроме того, обвинения были предъявлены экс-главе Volkswagen Мартину Винтеркорну. Прокуратура посчитала, что руководители Volkswagen преднамеренно слишком поздно проинформировали финансовый рынок о связанных с так называемым "дизельным скандалом" расходах, которые автоконцерну придется понести.

"Наблюдательный совет Volkswagen AG приветствует прекращение разбирательства в окружном суде Брауншвейга против председателя наблюдательного совета Ханса Дитера Печа и председателя правления Герберта Дисса", — отметили в автоконцерне.

Согласно изданию, "денежное взыскание составляет 4,5 миллиона евро для каждого из двух топ-менеджеров". Таким образом, автоконцерн согласился выплатить в общей сложности 9 миллионов евро. При этом в самом автоконцерне не считают обвинения, выдвинутые против Дисса и Печа, обоснованными.

В соответствии с немецким законом о торговле ценными бумагами, правления представленных на бирже компаний обязаны информировать о событиях, которые могут влиять на стоимость акций, к примеру, о возникновении значительных финансовых рисков.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала", когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.