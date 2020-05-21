МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. МФЦ в Москве будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде, работа будет только по записи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"С понедельника МФЦ будут работать, но при этом они будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде… Делать это нужно по предварительной записи, и стараться приходить ровно в то время, которое назначено", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что в обычные дни в Москве до 70 тысяч человек посещает МФЦ. Чисто в электронном виде можно получить около 90 услуг, а в комбинированном варианте, когда надо прийти в МФЦ, около 150 услуг.