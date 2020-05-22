МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы падения к вечеру пятницы до 3% с 5-6% днем, но все равно остаются в "красной зоне" из-за неопределенности вокруг торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.05 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,08% — до 34,95 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,89%, до 32,94 доллара за баррель. Днем цены на нефть опускались на 5-6%.

Отношения США и Китая продолжают оставаться в центре внимания рынков. Так, инвесторы отреагировали на сообщения американских СМИ о том, что накануне вечером США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге.

При этом основной проблемой на нефтяном рынке остается баланс спроса и предложения. Накануне цены на нефть приблизились к максимуму с 11-12 марта на фоне новостей о снижении запасов нефти в США за минувшую неделю. В то же время спрос на нефть восстанавливается, так как все больше стран ослабляют карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, которые ударили по спросу на сырье.

Аналитики, в свою очередь, полагают, что восстановление цен на нефть все равно займет еще длительное время. "Коронавирус свел на нет десятилетия роста мирового спроса на нефть, и его восстановление будет медленным", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чьё мнение приводит агентство Рейтер.

Рынки также оценивают данные, которые опубликовала нефтегазовая компания Baker Hughes. Ранее в пятницу фирма сообщила, что за неделю, завершившуюся 22 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 21, до 237 агрегатов. Показатель снижается уже 10 недель подряд.