МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. В зависимости от того, как в Москве будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ, будут приниматься решения об открытии предприятий сферы услуг, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

С 25 мая в столице возобновят работу многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы".

"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", — сказала Ракова.

По ее мнению, сейчас сферы, которые еще закрыты, вырабатывают свои стандарты для обеспечения безопасности.

Пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель, сообщила Ракова.

"Пик заболеваемости, госпитализаций у нас в Москве пришёлся на апрель и, конечно, то время, которое мы смогли выиграть, использовали. Медицинская система была подготовлена и технически, и психологически", — сообщила Ракова.

Заммэра отметила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности.

"Смертность у нас выше и в апреле, и выше ещё будет в мае. Как правило, пик смертности на 2-3 недели опаздывает от пика госпитализаций", — добавила Ракова.

Сейчас ситуация с коронавирусом в Москве в последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение. Мы каждый день видим, что количество госпитализированных больных у нас сокращается, по сравнению с пиком госпитализация упала в два раза, при этом мы видим увеличение больных, которые выписываются. В эту неделю разница между теми, которых госпитализировали, и теми, кого выписали, составляет практически в два раза по сравнению к выписанным больным", — сказала Ракова в эфире канала "Россия 24".

Массовые мероприятия разрешат в Москве в последнюю очередь.