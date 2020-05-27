МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi обновляет модель сотрудничества с целью повышения конкурентных позиций и прибыльности компаний-участниц, следует из сообщения пресс-службы Renault.

"Новая деловая модель позволит альянсу максимально эффективно использовать имеющиеся активы и возможности каждой компании, опираясь на их внутреннюю культуру и традиции. Три участника альянса будут развиваться во всех автомобильных сегментах и сопутствующих технологиях… а также продолжат повышать свою конкурентоспособность, устойчивую прибыльность и уровень социальной и экологической ответственности", — сказал председатель операционного совета альянса и Renault Жан-Доминик Сенар, слова которого приведены в сообщении.

Так, руководство трех компаний утвердило принципы стратегии "эталон-аналог" в сфере разработки автомобилей. Согласно этой стратегии, альянс будет концентрировать усилий на одном "родительском" (эталонном) автомобиле и автомобилях-аналогах в каждом продуктовом сегменте, которые разрабатываются компанией-лидером при поддержке команд-последователей.

Кроме того, компании будут обеспечивать максимально конкурентное производство автомобиля-эталона и аналогов у каждого бренда, а также продолжат совместно использовать продукты в сегменте легких коммерческих автомобилей, где схема "эталон-аналог" уже применяется.

Планируется, что к 2025 году почти 45% моделей альянса будут разрабатываться и выпускаться по схеме "эталон-аналог". Компании ожидают, что благодаря такой стратегии инвестиции в разработку новых моделей автомобилей, полностью проходящих по этой схеме, удастся сократить примерно на 40%.

Также альянс утвердил использование обозначения "эталонный регион" для отдельных частей света. Сообщается, что Nissan станет лидером в таких "эталонных регионах", как Китай, Северная Америка и Япония, Renault — в Европе, Южной Америке и Северной Африке, Mitsubishi Motors — в странах АСЕАН и Океании. Как отмечает Renault, наличие эталонной компании в каждом регионе поможет увеличить объем совместного пользования ресурсами, разделить фиксированные расходы между партнерами и эффективно использовать активы каждого участника альянса.