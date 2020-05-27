МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Москва и Нью-Дели обсуждают условия предоставления кредита российской стороне в целях развития Дальнего Востока, заявил в среду глава Евразийского департамента МИД Индии Маниш Прабхат.

"Мы отметили особое внимание, которое уделяется российскому Дальнему Востоку. Этот регион стал областью стратегических интересов и потенциальных инвестиций Индии. С этой целью мы обсуждаем условия предоставления (России) кредитной линии в размере одного миллиарда долларов", — сказал Прабхан в ходе вебинара, посвященного развитию российско-индийских отношений в условиях пандемии коронавируса.

В сентябре минувшего года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о намерении страны предоставить кредит в размере $1 млрд для развития Дальнего Востока. Перед этим делегации индийских бизнесменов на Дальнем Востоке удалось заключить около 50 соглашений в различных областях – энергетике, здравоохранении, образовании, подготовке кадров, горнодобывающей промышленности.