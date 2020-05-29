МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Субсидии на выплату зарплат в России уже получили более 600 тысяч предприятий и предпринимателей, а их общая сумма превысила 31 миллиард рублей, рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на онлайн-заседании руководителей налоговых администраций БРИКС.

ФНС России с 1 мая запустила онлайн-сервис для получения субсидий на зарплаты сотрудникам компаний, пострадавших от пандемии. Такие субсидии размером в 1 МРОТ на каждого сотрудника могут получить малые и средние предприятия и индивидуальные предприниматели из пострадавших отраслей.

"Через этот сервис организован весь процесс взаимодействия – от подачи заявлений до получения выплаты. Работодатель может отследить ход рассмотрения своего заявления в личном кабинете. Обычно это занимает не более двух-трех дней. Более 600 тысяч налогоплательщиков уже получили такую субсидию на сумму 31 миллиард рублей", — цитирует ведомство выступление главы Егорова на мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции.

Ключевой темой встречи стали меры поддержки налогоплательщиков в условиях пандемии COVID-19. Стороны обменялись опытом реализации мер экономической поддержки и оказания услуг налогоплательщикам в новых условиях. Егоров отметил, что кризис, вызванный COVID-19, ускорил цифровую трансформацию государственного управления и государственных услуг.

Он рассказал, что ФНС России в последние годы уделяет особое внимание именно развитию дистанционного предоставления налоговых услуг. Один из реализованных ведомством проектов – это налоговый мониторинг, который позволяет налоговым органам иметь онлайн-доступ к бухгалтерской отчетности компаний и отслеживать транзакции. Система уже охватывает более трети налоговых поступлений и в дальнейшем будет расширяться.

Егоров рассказал также о созданной ФНС России специальной блокчейн-платформе для сотрудничества с банками и компаниями, которые обращаются за льготным кредитом. В результате процесс выдачи льготных кредитов максимально оптимизирован для всех участников, отметил он.