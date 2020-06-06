МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. ОПЕК согласовала продление сокращения добычи нефти на текущем уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, знакомый с проектом коммюнике.

"Да, согласно проекту продлевается до конца июля действующее сокращение добычи, согласованное на май и июнь, то есть 9,7 миллиона баррелей в сутки", — сообщил собеседник агентства.

К тому же было решено, что мониторинговый комитет картеля будет собираться ежемесячно до декабря.

Министры энергетики стран ОПЕК в субботу проводят заседание в формате видеоконференции, где обсуждают первые результаты сделки ОПЕК+, ее выполнение странами и дальнейшую судьбу соглашения по сокращению добычи нефти. Позднее состоится также встреча министров ОПЕК+.