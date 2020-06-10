10 июня (Dow Jones). Нефтяные фьючерсы во вторник закрылись с повышением, отыграв понесенные ранее потери. Тем временем трейдеры ждут еженедельных данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в среду.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 2,0%, до 38,94 доллара США за баррель, частично восстановившись после того, как в понедельник упали на 3,4%, положив конец восходящему тренду, в рамках которого котировки достигли самого высокого уровня с начала марта.

Ближайшие фьючерсы на нефть WTI в начале 2020 года торговались дороже 60 долларов за баррель, но в конце апреля опустились до отрицательных значений на фоне избыточного предложения.

В последние несколько недель котировки демонстрировали рост, поскольку по всему миру начался процесс снятия карантинных ограничений, а ОПЕК и ее союзники, включая Россию, договорились об ограничении объемов совокупной добычи до конца июля. Теперь же, когда цены вернули часть утраченных позиций, некоторые аналитики ожидают, что крупные нефтедобывающие страны снова начнут постепенно наращивать производство нефти. При этом Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, не намерена дополнительно сокращать собственную добычу в следующем месяце.

В июне Саудовская Аравия сократила свои объемы добычи более существенно, чем того требовали условия сделки. Королевство пошло на этот шаг, чтобы компенсировать превышение квот со стороны некоторых стран, входящих в нефтедобывающую коалицию.

Между тем нефтяные компании в США наращивают добычу. Многие аналитики опасаются, что потребление топлива будет ограничено из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Ранее в текущем году нефтяные котировки обрушились в связи с резким увеличением мировых запасов нефти, что было обусловлено низким спросом и ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией.

"Избыток запасов все еще значителен, а перспективы предложения и спроса остаются неопределенными", — отметили в Goldman Sachs.

Аналитики ждут данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам нефти, которые будут опубликованы в среду. Объем запасов в США стабилизировался на уровне чуть ниже рекордного максимума, достигнутого в 2017 году, тогда как падение запасов в Китае тоже ослабило давление на нефтяной рынок. Нехватка свободных объемов в нефтехранилищах в апреле привела к хаосу на рынке, и котировки фьючерсов на нефть WTI тогда впервые в истории упали ниже нуля долларов за баррель.

Опрошенные WSJ аналитики и трейдеры полагают, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,2 млн баррелей. Инвесторы также будут следить за запасами бензина и дистиллятов, поскольку стремительно растущие запасы топлива тоже вызывают беспокойство.

Августовские фьючерсы на нефть Brent во вторник выросли на 0,9%, до 41,18 доллара за баррель.

Тем не менее, некоторые инвесторы считают, что ралли цен на нефть с текущих уровней будет затруднено. Число случаев заражения коронавирусом во многих странах продолжает расти, и аналитики опасаются второй волны пандемии, которая может начаться позднее в текущем году.

Между тем самые активно торгующиеся фьючерсы на золото во вторник выросли в цене на 1,0% до 1721,90 доллара за тройскую унцию. Котировки этого драгоценного металла растут уже две сессии подряд после того, как недавно колебались ниже максимума за семь с половиной лет, достигнутого ранее в этом году. Поддержку котировкам оказывали сохраняющиеся опасения по поводу перспектив мировой экономики и ожидания относительно грядущего снижения процентных ставок. При этом цены на золото в последнее время испытывали давление в связи с тем, что инвесторы предпочитали вкладываться в акции и другие рискованные активы.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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