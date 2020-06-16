16 июня. (Dow Jones). Цены на нефть выросли в понедельник, подскочив после того, как Федеральная резервная система сообщила о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 2,4% до 37,12 доллара за баррель, сохраняя волатильность, начавшуюся после прорыва вверх отметки 40 долларов за баррель на прошлой неделе. В предыдущие недели фьючерсы на нефть совершили мощное восстановление с отрицательных значений, достигнутых в конце апреля. Рост цен поддерживался возвращением автомобилистов на дороги и рекордным сокращением предложения ведущих стран-производителей нефти.

Объявленные в понедельник изменения в программе покупок активов ФРС повысили ожидания инвесторов, что беспрецедентные меры поддержки рынка помогут экономике восстановиться и подстегнут спрос на топливо.

Однако новый всплеск опасений в отношении коронавируса может привести к очередному падению цен. Китайские власти недавно ввели чрезвычайное положение в некоторых районах Пекина после подтверждения рекордного числа новых заболевших Covid-19. Данное обстоятельство привело к новому откату сырьевых товаров, поскольку Китай является крупнейшим в мире потребителем таких товаров.

В некоторых регионах США, а именно в Техасе и Аризоне, число заболевших также продолжает расти, усиливая беспокойство по поводу возможной новой волны карантинных ограничений, которые ослабят спрос на нефть. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в воскресенье пригрозил отменить снятие ограничений в тех районах штата, которые не сохраняют меры профилактики коронавируса или не обеспечивают их соблюдение.

Новые опасения относительно влияния пандемии на рост мировой экономики в понедельник оказали давление на широкий спектр инвестиционных инструментов, включая акции и медь. Ранее эти активы ряд недель росли в цене, однако в последние дни их импульс к росту исчез. Инвесторы на рынке нефти особенно тревожатся в отношении вялого спроса, который может привести к новому скачку мировых запасов.

"Потенциальная вторая волна пандемии и последующее возвращение карантинных мероприятий – ключевой фактор, который определяет возможные темпы восстановления спроса", — отмечается в аналитической записке JPMorgan Chase.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на ICE снизились в цене на 0,8%, до 38,42 доллара за баррель.

Историческая сделка по сокращению добычи ОПЕК и ее союзников, к числу которых относится и Россия, способствовала восстановлению нефтяных цен в последние недели. При этом многие добывающие компании Северной Америки значительно сократили добычу и перекрыли скважины. Инвесторы пристально следят за общемировым объемом предложения. Ожидается, что некоторые компании начнут медленно увеличивать производство нефти по мере роста цен на нее.

Если нефтяные цены продолжат движение назад к уровням, при которых большинство проектов нерентабельны, падение котировок может стать новой угрозой для и без того сильно потрепанного энергетического сектора.

В понедельник британская BP PLC сообщила о списании активов на 17,5 млрд долларов, а также о возможном отказе от разработки ряда месторождений. Это указывает на крайне неблагоприятную ситуацию, в которой оказались крупные производители нефти.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на медь на COMEX снизились в цене на 1,3%, до 2,5670 доллара за фунт. Они утратили часть позиций, завоеванных в ходе отскока, который продолжался несколько недель. Негативная динамика понедельника обусловлена новыми опасениями относительно перспектив мировой экономики. Цены на медь особенно чутко реагируют на экономические показатели Китая, поскольку на долю этой страны приходится примерно половина общемирового спроса на данный металл.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ