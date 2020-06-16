КАИР, 16 июн /ПРАЙМ/. Федерация отельеров Туниса заявила, что туристический сезон в стране можно считать провальным в связи с объявленными властями правилами для прибывающих в страну туристов, и правительству нужно или полностью закрыть границы, или пересмотреть эти меры.

"После ознакомления с объявленными 12 июня мерами, связанными с пересечением границы, Национальный совет Федерации объявляет: после этого нельзя говорить о туристическом сезоне в 2020 году", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook организации.

Так, критику федерации вызвал обязательный тест PCR для прибывающих в страну туристов, а также другие меры, касающиеся транспортировки и размещения гостей страны.

По данным федерации, с субботы фиксируются аннулирования ранее забронированных туров на июль и август. "В связи с этим многие отели останутся закрытыми", — говорится в заявлении.

Федерация призвала власти Туниса в ближайшее время "оценить меры" по борьбе с коронавирусом или "смело принять решение закрыть границы страны для туристов". "Полумеры не сделают Тунис в этом году туристическим направлением", — заявила федерация.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Тунисе составляет 1110, выздоровели 999 пациентов, скончались 49.