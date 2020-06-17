МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" решили не выплачивать финальные дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции, на привилегированные выплатить по 1 рублю на бумагу, говорится в сообщении компании.

"Определить, что размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции. Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года в размере 100% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции", — говорится в сообщении. Номинал акций обеих категорий составляет 1 рубль.

При этом решено оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2019 года учитывать, как нераспределенную. Реестр на получение дивидендов закрывается 30 июня.

По итогам девяти месяцев 2019 года компания утвердила дивиденды в 64,47 рубля с учетом ранее выплаченных как на обыкновенные акции, так и на префы.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.