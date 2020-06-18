МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших американских компаний по аренде автомобилей Hertz приостановила продажу акций на сумму в 500 миллионов долларов, говорится в заявлении компании.

Ранее в мае Hertz заявила, что подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

В заявлении компании сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уведомила ее о необходимости проведения проверки. Hertz заявила, что в связи с этим продажа акций компании временно приостановлена.

Основанная более 100 лет назад в Чикаго, компания Hertz занимает ведущую позицию на мировом рынке прокатов автомобилей. Ей принадлежит почти две тысячи пунктов проката в США и более пяти тысяч по всему миру, в том числе в России.