МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. "Группа ГАЗ" временно отложила переход на четырехдневную рабочую неделю, решение будет приниматься ситуативно после выхода сотрудников компании из корпоративного отпуска, сообщил РИА Новости представитель ГАЗа.

"Группа ГАЗ" ранее сообщила, что вынуждена с 19 июня на полгода перейти на четырехдневный режим работы из-за падения объема заказов, а с 22 июня по 5 июля компания приостановит производство, в этот период сотрудники уйдут в корпоративный отпуск, который традиционно проводится в конце июля – начале августа.

"Четырехдневный режим работы, который введен на ГАЗе до 18 декабря, не отменен. Ситуация с заказами на предприятии остается тяжелой: в июне загрузка упала в два раза по сравнению с июнем прошлого года. Поэтому на этой неделе, как и было запланировано, ГАЗ работает в режиме 4-дневки, а с 22 июня также в качестве вынужденной меры из-за нехватки заказов предприятие приостанавливает производство на две недели, предоставляя сотрудникам корпоративный отпуск, который обычно проводится в конце июля-начале августа. Планируется, что с учетом простоя первая неделя после него будет отработана в полном режиме и затем каждую неделю будет рассматриваться, на какое количество рабочих дней есть заказы. Компания будет бороться за каждый день загрузки", — объяснил собеседник агентства.

Он отмечает, что несмотря на частичное снятие эпидемиологических ограничений в ряде регионов, рынок легкого коммерческого транспорта продолжает падать, становится ясно, что заказчикам машин — предприятиям малого и среднего бизнеса — потребуются месяцы на восстановление инвестиционной активности, а антикризисные госзакупки пока не стартовали.

На Павловском автобусном заводе четырехдневный режим работы также начался на этой неделе и продолжится после выхода из корпоративного отпуска, также добавил собеседник агентства.