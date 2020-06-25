КАИР, 25 июн /ПРАЙМ/. Тунисские власти ожидают, что экономика страны упадет на беспрецедентные почти семь процентов вследствие пандемии коронавируса, заявил в четверг премьер-министр страны Ильяс Фахфах.

МВФ еще в апреле заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения им независимости в 1956 году.

"Показатели роста экономики в 2020 году, по оценкам Всемирного банка, МВФ и других партнеров Туниса, могут достигнуть минус 6.8%. Отрицательным этот показатель не был с 2011 года (рост экономики составил почти минус два процента), и приведет к потере рабочих мест 130 тысяч тунисцев", — заявил премьер, выступая в парламенте с отчетом о деятельности за первые сто дней работы правительства.

Премьер сообщил, что задолженности государства достигли "пугающих" масштабов и составляют 92 миллиарда динаров (32 миллиарда долларов), что примерно равно 84% внутреннего национального продукта Туниса. 60% долга – перед иностранными партнерами, отметил Фахфах.

Премьер отметил, что власти стремятся не увеличивать объем долга, выросшего из-за падения курса национальной валюты, и уже угрожающего "национальному суверенитету".

Из-за отрицательного роста экономики государственный бюджет недосчитается почти пяти миллиардов динаров (более 1,7 миллиарда долларов). Фахфах отметил, что большинству государственных организаций грозит банкротство.

Ранее тунисские власти в послании Международному валютному фонду заявили, что из-за пандемии коронавируса и закрытия границ ожидают убытков в размере 1,4 миллиарда долларов в сфере туризма. 10 апреля МВФ заявил о выделении Тунису 745 миллионов долларов помощи для борьбы с последствиями коронавируса.