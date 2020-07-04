БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл /ПРАЙМ/. Производство кофе в Колумбии, являющейся мировым лидером на рынке арабики, начало постепенно восстанавливаться после спада на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса, экспорт также незначительно вырос, сообщила Национальная федерация продавцов кофе.

Кофе — биржевой товар, измеряется мешками по 60 килограммов. Сами кофейные зерна разделяются на два сорта: робуста и арабика, в небольших количествах производится сорт либерика.

"На фоне пандемии обеспечение урожая стало возможным благодаря совместным усилиям… Производство кофе в июне составило 1 миллион 362 тысячи мешков, что на 12% больше 1,2 миллиона мешков, произведенных в июне 2019 года", — отмечает федерация.

Производство кофе в апреле показало спад – на 28%, в мае оно выросло на 6% в годовом выражении.

"В июне экспорт колумбийского кофе увеличился на 1% и достиг 1 миллиона 123 тысяч мешков против 1 миллиона 110 тысяч мешков, экспортированных в июне 2019 года", — сообщила федерация.

Экспорт кофе из Колумбии в апреле провалился на 32%, а в мае на 15% в годовом выражении.