ЛОСЕВО (Воронежская обл.), 4 июл — ПРАЙМ. "Автодор" планирует постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах, находящихся в его ведении, до 150 км/ч, рассказал журналистам предправления этой госкомпании Вячеслав Петушенко.

"Мы уже сегодня на М11 имеем 130 км/ч разрешенную (скорость – ред.), плюс допуски, которые законодательством есть, это уже получается эта скорость (150 км/ч — ред.). Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", — сказал Петушенко.

Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до тех же 150 км/ч на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье и добавил, что на обходе Лосево и Павловска сначала будет режим 110 км/ч, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 км/ч и после этого — до 150 км/ч, причем не только на этом участке, но и на других отрезках платной трассы М4 "Дон".

В конце июня глава Минтранса РФ Евгений Дитрих говорил, что вопрос увеличения допустимой скорости проезда по ЦКАДу с предварительно согласованных 130 км/ч до 150 км/ч будет решен до конца года.