МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Предприятия "Группы ГАЗ" возобновили работу после корпоративного отпуска, рассказал РИА Новости представитель компании.

"ГАЗ вышел из корпоративного отпуска", — сказал собеседник агентства.

Горьковский автозавод ушел в корпоративный отпуск 22 июня в качестве вынужденной меры из-за нехватки заказов, передвинув его с августа на конец июня — начало июля.

Предполагается, что первая неделя после отпуска будет отработана в полном режиме, и затем каждую неделю будет рассматриваться, на какое количество рабочих дней есть заказы.