МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в США в апреле упала на 1 миллион баррелей в сутки к уровню марта; в мае и июне, вероятно, еще на 1,3 миллиона и 0,5 миллиона баррелей в сутки соответственно, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценке агентства, падение показателя достигло "дна", и начинается медленный рост.

"Общая добыча нефти в США упала в апреле на 1 миллион баррелей в сутки против уровня марта, и мы считаем, что в мае и июне она упала еще на 1,3 и 0,5 миллиона баррелей в сутки соответственно", — пишет МЭА.

"Однако во второй половине года может начаться рост (предложения нефти в мире — ред.): мы видим, что добыча нефти в США достигала "дна" и начинается медленный рост, а страны ОПЕК+ должны с августа ослабить на 2 миллиона баррелей в сутки свои квоты на сокращение добычи. Также к концу года производство нефти в Ливии может увеличиться на 0,9 миллиона баррелей в сутки с сегодняшней отметки", — добавляют эксперты агентства.