МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Алжира Абдельмаджидом Теббуном, стороны обсудили координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнерства в различных областях, включая координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса", — сказано в сообщении.

Кроме того, президент Алжира поздравил Путина и российский народ с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Состоялся также обмен мнениями по ливийской проблематике.

"Лидеры высказались в поддержку прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями состоявшейся в январе с.г. Берлинской конференции по Ливии и закрепившей их резолюции 2510 СБ ООН. Акцентирована необходимость консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса в Ливии", — сказано в сообщении.