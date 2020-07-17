МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития стало единственным ведомством, которое поддержало идею главы "Роснефти" Игоря Сечина о снижении тарифов "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Сечин в мае попросил президента РФ Владимира Путина обсудить вопрос приведения тарифов транспортных монополий в соответствие с текущими ценами на нефть. По словам Сечина, если в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, то в мае — 1200, но при этом тариф на прокачку раньше был 822 рубля за тонну, а момент разговора – 2100 рублей. Позднее Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления спецтарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+.

Профильные ведомства по поручению вице-премьера Юрия Борисова к 15 июля подготовили предложения по снижению тарифов "Транснефти", пишет газета. По словам ее источников, Минэнерго, Минфин и ФАС выступили против пересмотра тарифов на прокачку нефти и подхода к их индексации.

Единственным министерством, которое поддержало эту идею, стало Минэкономразвития. Как следует из письма главы министерства Максима Решетникова руководителю ФАС Игорю Артемьеву, рентабельность "Транснефти" по чистой прибыли достаточно высока, чтобы снизить тарифы. В письме указано, что рентабельность в 2024 году может вырасти до 25% с 22,6% в 2019 году. По мнению министерства, тарифы компании можно снизить таким образом, чтобы рентабельность "Транснефти" по чистой прибыли к 2025 году составила 5%.

"Транснефть" с доводами Минэкономразвития не согласна, заявил газете советник главы компании Игорь Демин. Он отметил, что данный подсчет рентабельности проведен по всей деятельности "Транснефти", а не только по части прокачки нефти и нефтепродуктов, где этот показатель не выше 10%. По словам Демина, уровень рентабельности в 5% не позволит окупить затраты на строительство новой инфраструктуры в реальные сроки в 15-20 лет.