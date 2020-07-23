МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Гендиректор Tesla Илон Маск объявил, что новый завод Tesla появится в городе Остин в американском штате Техас, сообщило издание Verge.

По его данным, глава компании отметил, что строительные работы "уже ведутся", они стартовали в выходные. По словам Маска, новый завод будет открытым для публики. Как отмечает издание, предприятие строится на территории площадью 2,1 тысячи акров (около 849 га).

"По сути, это будет экологический рай", — заявил глава Tesla.

Компания Tesla искала место для строительства своего нового завода уже несколько месяцев. Рассматривалась, в частности, возможность построить завод в Талсе (штат Оклахома), и, по словам Маска, эту идею Tesla примет во внимание при реализации проектов в будущем.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.