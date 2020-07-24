МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали нефть во время последнего телефонного разговора. Основной темой беседы была стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, там главная тема была — вопрос стабильности и контроля над вооружениями", — сообщил Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин с Трампом тему нефти.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президенты двух стран обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и востребованность коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе, а также выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия России и США.