ВАШИНГТОН, 24 июл /ПРАЙМ/. Компания YouTube изучает жалобу сооснователя Apple Стива Возняка, обвинившего видеосервис в пособничестве мошенничеству, заявила компания в пятницу.

"По мере того, как мы рассматриваем жалобу, мы очень серьёзно относимся к злоупотреблениям нашей платформой и быстро предпринимаем действия, когда мы обнаруживаем нарушения наших правил, такие как обман или выдачу себя за другое лицо", — сообщила компания.

"У наших пользователей есть инструменты для сообщения о каналах, которые представляют себя другими лицами или компаниями, а также возможность напрямую сообщать о видео, которые нарушают наши правила", — отметили в YouTube.

Ранее в пятницу стало известно, что сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube за пособничество в мошенничестве с криптовалютой. Он утверждает, что компания, несмотря на неоднократные требования, месяцами не удаляла мошеннические видео с использованием его изображения. Согласно заявлению истцов (Возняк и еще 17 человек), в видеороликах на сервисе мошенники рассказывали о якобы раздаче биткоинов от сооснователя Apple. В видеозаписях утверждалось, что если пользователи направят определенное количество биткоинов на некий адрес, Возняк вернет их им в двойном размере. В иске приведены скриншоты с платформы YouTube с соответствующими видеороликами. При этом отмечается, что мошенники также используют эту схему и с именами других известных предпринимателей, таких как Илон Маск, Билл Гейтс и Роберт Кийосаки. Истцы утверждают, что YouTube знает об этих мошенничествах, но не предпринимает меры, чтобы убрать эти видео.