МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5765, до 812 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5765 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1427 (24,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 812 485 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 683, Свердловской области — 241, ХМАО — 192, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 683, 2. Свердловская область — 241, 3. Ханты-Мансийский АО — 192", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Забайкальском крае — 11, Еврейской автономной области и Севастополе — по три.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3110 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 600 250

За сутки в РФ умерли 77 человек с COVID-19, за все время — 13 269.